Минулої доби в Україні виявили 6632 випадки ковіду.

Упродовж минулої в Україні виявили 6632 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужала 9121 особа.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
За минулу добу шпиталізували 2028 осіб із підозрою на ковід.
За день зафіксували 187 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 689 291 особа.
Померло 96 896 людей.
Частка тестів із позитивним результатом у динаміці
06.01.2022