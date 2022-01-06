Минулої доби в Україні виявили 6632 випадки ковіду.

 

Упродовж минулої в Україні виявили 6632 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужала 9121 особа.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

За минулу добу шпиталізували 2028 осіб із підозрою на ковід.

 

За день зафіксували 187 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 689 291 особа.

 

Померло 96 896 людей.

 

Частка тестів із позитивним результатом у динаміці

 

06.01.2022

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