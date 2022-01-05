Посольство України закликало не їхати до Казахстану.

Посольство України у Казахстані закликало громадян не відвідувати Казахстан через комендантську годину, запроваджену у країні на тлі протестів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства.

"У зв'язку із введенням з 5 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в місті Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану", – йдеться у повідомленні.

Тим українцям, які вже перебувають на території Казахстану, радять утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні.

При потребі звернутися до посольства можна за телефоном: +7(705) 755 6610.