НАТО проведе зустріч із Україною перед переговорами з Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного понеділка, 10 січня, візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", – поінформував міністр.

Раніше було домовлено, що 12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг скликав її після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.