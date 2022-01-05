НАТО проведе зустріч із Україною перед переговорами з Росією.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного понеділка, 10 січня, візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО.

 

 

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

 

"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", – поінформував міністр.

 

Раніше було домовлено, що 12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг скликав її після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.

 

05.01.2022

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