Прокурор відкликав клопотання про арешт у справі Порошенка.

Державне бюро розслідувань заявило, що інформація про скасування запобіжного заходу Петру Порошенку в межах кримінального провадження про торгівлю вугіллям із окупованими територіями не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресова служба ДБР.

Перед цим інтернет-видання "Українська правда" повідомило, що прокурор відкликав із Печерського районного суду Києва клопотання про застосування щодо підозрюваного у провадженні №22016130000000212 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ухвалою, до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максима Дзвоника про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але до початку розгляду клопотання прокурор подав заяву про повернення клопотання "для доопрацювання".

В ухвалі зазначається, що слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора про повернення клопотання, дійшов висновку, що кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого/прокурора. Водночас він вирішив виходити з принципу диспозитивності кримінального провадження і повернути клопотання.

Натомість у ДБР заперечують, що йдеться про відкликання клопотання щодо Порошенка.

"Державне бюро розслідувань наголошує, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого Президента України не відповідає дійсності. З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що вищевказана опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, вказані процесуальні рішення не приймалися", – заявили у ДБР.

Нагадаємо, п'ятому Президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.