В Україні виявили 4,5 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4571 новий випадок коронавірусної хвороби. Натомість одужало 8439 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Майже щотретій новий випадок захворювання припадає на Київ – 1344.

 

Минулої доби шпиталізували 1366 пацієнтів із підозрою на ковід.

 

За день зафіксували 273 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка тестів із позитивним результатом у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 682 659 осіб.

 

Померло 96 709 людей.

 

05.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Поки ми святкуємо
Юрко ТИМЧУК
Різдвяно-новорічно-різдвяна нірвана вивела у паралельну реальність далеко не всіх. Більше того – виявляється, в період напівкоматозного для частини суспільства стану ставалися дуже помітні події.
03.01.22 | | Україна
Рік очікування
Віталій Портников
Хто знає, з якими демонами нам доведеться зіткнутися у випадку, якщо ми відновимо нашу територіальну цілісність, і чи не пошкодуємо ми про час, коли виборювали її відновлення.
02.01.22 | | Дискурси
Івам
Дмитро Єльніков
Вчора їхав був із чоловіком одним. Здалеку їхали, а тому мусили про щось говорити. Так ото він таке розповідав, що й не знаю, чи вірити...
01.01.22 | | Дискурси
Una de dos
Василь МАХНО
Півострів Юкатан, як великий ґаліон, плив кудись разом з рослинністю, письменнами мая й кількома грудневими днями, які залишились нам по Різдві перед Новим роком
01.01.22 | | Дискурси
Як мозок зберігає відчуття «Я»?
Одна ділянка мозку має вирішальне значення для нашої здатності формувати і підтримувати свою ідентичність.
31.12.21 | | Наука
Як боротися зі створеною Кремлем кризою в Європі
Заява 24 видатних експертів та колишніх високопосадовців, які пропонують, як стримати Москву від ескалації її нинішньої агресивної війни проти України
31.12.21 | | Дискурси
Дідух, Род і Кощій
Андрій Бондаренко
Ставлячи Дідуха на почесне місце у хаті, давні українці ніби допомагали невидимому новому Колу-Сатурну подолати гиблу безодню найдовшої в році ночі і явитися в нашому світі після сонячного сонцестояння.
31.12.21 | | Штука
Носороги в Карпатах, або На згадку
Юрій Андрухович
Для мене Карпати – це слово-дім. А тут: Австрійські Карпати. Не Альпи, а саме Карпати. І вони всього за якісь 40 км від Відня.
31.12.21 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.