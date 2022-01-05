В Україні виявили 4,5 тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4571 новий випадок коронавірусної хвороби. Натомість одужало 8439 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Майже щотретій новий випадок захворювання припадає на Київ – 1344.

Минулої доби шпиталізували 1366 пацієнтів із підозрою на ковід.

За день зафіксували 273 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка тестів із позитивним результатом у динаміці

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 682 659 осіб.

Померло 96 709 людей.