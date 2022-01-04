Капіталізація Apple сягнула трьох трильйонів доларів.

Досі жодна компанія не оцінювалася так дорого. Утім очікується, що й Microsoft цьогоріч досягне аналогічного успіху.

Американський технологічний велетень Apple став першою компанією в історії, ринкова капіталізація якої досягла трьох трильйонів доларів. Третього січня акції компанії подолали позначку 182,86 доларів за штуку. Утім, пізніше, під час торгів у понеділок увечері, ціна акцій Apple трохи знизилася, і наприкінці дня сумарна вартість акцій компанії оцінювалася в 2,99 трлн доларів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Серед іншого, експерти пов'язують успіх Apple зі зростанням продажів ґаджетів – смартфонів, планшетів і ноутбуків – під час пандемії, коли люди стали ще більше залежати від різних технологій. Менш ніж за чотири роки ринкова вартість виробника iPhone потроїлася – у серпні 2018 року Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією в трильйон доларів, у 2020 році її вартість перевищила два трильйони доларів, а одразу після цьогорічних новорічних свят акції Apple знову подорожчали, привівши компанію до нового ринкового рекорду капіталізації.

Якщо ж за точку відліку взяти 2007 рік, коли співзасновник і колишній виконавчий директор компанії Стів Джобс (Steve Jobs) репрезентував перший iPhone, то відтоді ціна акцій компанії зросла приблизно на 5800%.

«Досягнення порога в три трильйони доларів – це новий історичний момент для Apple. Таким чином компанія ще раз довела скептикам, що вони помиляються», – заявив Ден Айвс (Dan Ives), аналітик фірми Wedbush.

Тож Apple нині коштує дорожче, ніж Boeing, Coca-Cola, Disney, Exxon-Mobil, McDonald's, Netflix та Walmart разом узяті.

Втім аналітики рику вважають малоймовірним, що Apple залишатиметься єдиною компанією вартістю три трильйони доларів. Очікується, що Microsoft цього року досягне аналогічного успіху.

Нагадаємо, що Apple заснували 1976 року Стів Джобс та його партнери Стів Возняк (Steve Wozniak) та Рональд Вейн (Ronald Wayne). Компанія вперше розмістила акції на фондовому ринку в 1980 році, тоді її ринкова капіталізація становила 1,8 млрд доларів.