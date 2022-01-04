Минулої доби в Україні виявили 1746 випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1746 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 3629 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 970 осіб.

За день зафіксували 135 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 678 088 осіб.

Померло 96 436 людей.