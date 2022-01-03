«Україна» чи «Украина»: за рік співвідношення у GoogleTrends суттєво змінилося.

Минулого року україномовний запит «Україна» істотно поліпшив частку в пошукових запитах в Google порівняно з російськомовним запитом «Украина» в українському інтернет-просторі. Поза тим, «ґуґління» російською надалі домінує серед звичок пересічного інтернет-користувача у всіх негалицьких реґіонах України.

Якщо ж брати усереднені дані за роками, то тренд на поступову українізацію запитів українського користувача стає ще більш виразним. У порівнянні з 2013 роком частка запиту «Україна» зросла вдвічі. І між 2020 та 2021 роками таки відбувся помітно стрибок.

У 2021 році запит «Україна» переважав лише у трьох областях – Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській. Утім навіть у трьох галицьких областях співвідношення було близьким до пів-на-пів.

Зате цікава річ проявляється тоді, коли ми порівнюємо тренди «Львів» і «Львов». Тепер виявляється, що україномовний запит – тобто «Львів» – охоплює половину областей України.