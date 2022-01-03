ОП: Для України і США найголовніше – запобігти подальшій ескалації.

Президент США Джозеф Байден у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським у неділю відзначив завзятість і зусилля України для повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це йдеться в коментарі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо продовжити роботу над верифікацією, оскільки ми фіксуємо дедалі більшу кількість порушень режиму припинення вогню", – наголосив Єрмак.

З його слів, "наразі найголовніше – запобігти подальшій ескалації, тому США й Україна робитимуть усе можливе для цього".

"Сама частота контактів свідчить про потужне партнерство України та Сполучених Штатів. Вдячні американським партнерам за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", – йдеться в коментарі.

Як писав Z, переговори президентів України і США відбулися у неділю ввечері.

Згідно з повідомленням Офісу Президента, розмова тривала понад півтори години.

Зеленський привітав активну роль США у її врегулюванні, відзначивши важливість запланованих на січень 2022 року міжнародно-правових заходів. "Високо ціную підтримку Сполученими Штатами нашої пропозиції провести найближчими днями засідання Комісії Україна–НАТО", – заявив керівник держави.

Він висловив Байдену подяку за підтримку принципу "нічого про Україну без України", а також за готовність американської сторони вжити рішучих заходів у разі здійснення Росією агресії проти нашої держави.

Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах "мінського" та "нормандського" форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль.

"Сьогодні йдеться про майбутнє не лише України, а і європейської безпеки та світового порядку, заснованого на правилах та демократичних цінностях", – прокоментував Зеленський.