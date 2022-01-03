Розмова Байдена і Зеленського: США запевнили, що реакція на агресію РФ буде рішучою.

 

Президенти України та Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський і Джозеф Байден відбули телефонну розмову у неділю ввечері. Американський лідер запевнив Зеленського, що США не вирішуватимуть долю України за спиною України. Водночас, підтримав подальші переговори з Росією на майданчику НАТО, а також щодо втілення "мінських домовленостей". 

 

 

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, поширеному у неділю ввечері.

 

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну", – йдеться у пресрелізі від імені речниці Білого дому Джен Псакі.

 

Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які стартують наступного тижня, у рамках двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності (Strategic Stability Dialogue) через майданчики НАТО – а саме, Раду Росія-НАТО – а також ОБСЄ.

 

"Президент Байден наголосив на прихильності Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів принципові «нічого про тебе без тебе». Він підтвердив відданість США суверенітетові та територіальній цілісності України", – поінформував Білий дім.

 

Президент США також висловив підтримку "заходам щодо зміцнення довіри, спрямованих на деескалацію напруженості на Донбасі, та активну дипломатію для втілення «мінських угод» та підтримки «Нормандського формату"».

 

Натомість Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter: "Перша міжнародна розмова року із Президентом США доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії України, США, та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку".

 

03.01.2022

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