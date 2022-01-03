В Україні виявили 1800 захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1804 нові випадки коронавірусної хвороби. Натомість одужало 2537 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1168 осіб.
За день зафіксували 114 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Частка ПЛР-тестів із позитивним результатом
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 676 342 особи.
Померла 96 301 людина.
03.01.2022