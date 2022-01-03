В Україні виявили 1800 захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1804 нові випадки коронавірусної хвороби. Натомість одужало 2537 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1168 осіб.

 

За день зафіксували 114 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка ПЛР-тестів із позитивним результатом 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 676 342 особи.

 

Померла 96 301 людина.

 

03.01.2022

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