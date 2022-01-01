У Львові вшанували 113 річницю від дня народження Степана Бандери

У суботу, 1 січня, львів’яни за участі керівників міста та області, народних депутатів вшанували 113 річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Присутні поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері, опісля відбулась спільна молитва за Україну та громадське віче. Про це повідомила пресслужба Львівсьокї облдержадміністрації.

Як зазначив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, Степан Бандера – це людина, яка своїм життям довела, що таке любити Батьківщину та прагнути справжньої свободи для неї.

«Цьогоріч ми відзначили 30 років незалежності України. Наш народ, як мало які інші, розуміє, що свобода – не та річ, яку здобувають чи обирають раз і назавжди. Усі ці три десятиріччя щодня, часто ціною життя наших захисників, ми обираємо і здобуваємо волю і незалежність України!

Пам’ятаймо про цей щоденний ціннісний вибір! І не вагаймося у ньому ніколи! Як не вагався Бандера. Слава Україні! Героям слава!», – сказав Максим Козицький.

«Історія нашої держави, нашої нації завжди показувала всім приклад. І досі продовжує це робити, адже завдяки незламному духу і героїзму Україна перемагала і буде перемагати. Кожна перемога – це віддане життя і вічна боротьба. Ми сьогодні тут, бо прикладом такої перемоги є Степан Бандера і сучасні Герої України, які просто зараз боронять незалежність нашої країни», – сказав у своєму виступі перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Керівники обласної ради та облдержадміністрації також привітали лауреатів обласної премії імені Степана Бандери. У номінації «Громадська діяльність» відзначили Уляну Кульчицьку – заступницю першого проректора Українського католицького університету, пластунку-сеньйорку, голову Станичної пластової ради у станиці Львів, членкиню Наглядової ради при Львівській освітній фундації;

Також у номінації «Громадська діяльність» – комунальний заклад Сколівської міської ради «Історико-краєзнавчий музей Сколівщина»;

У номінації «Політична діяльність» премію призначили Олегові Кристиняку – письменнику, авторові історичних романів, волонтеру;

У номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність» – отця Михайла Греділя – пароха храму Благовіщення Пресвятої Богородиці, військового капелана, засновника та головк громадської організації «Апостольська Чота», режисера фільму «Незламні». Лауреати отримають по 20 тисяч гривень премії.

Для довідки. Степан Андрійович Бандера (1909 – 1959) - один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття, голова проводу ОУН-Б - одного з підрозділів Організації Українських націоналістів її після розколу. Разом з Ярославом Стецьком став автором і проголосив Акт відновлення Української держави від 30 червня 1941 року, за що їх відправили до концтабору. ОУН-Б, яку очолював Бандера, стала засновницею Української Повстанської Армії. Після розпаду СРСР для багатьох українців ім'я Степана Бандери стало символом боротьби за незалежність України. Як активний діяч УВО та ОУН має законодавчо визначений статус «Борець за незалежність України у ХХ сторіччі».

Фото loda.gov.ua, lvivoblrada.gov.ua