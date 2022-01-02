У перший день року в Україні виявили 1863 випадки ковіду.

Упродовж 1 січня в Україні виявили 1863 нові випадки коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я України.
У святковий вихідний нікого не шпиталізували.
За день зафіксували 98 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Одужало 2 259 осіб.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 674 538 осіб.
Померло 96 187 людей.
02.01.2022