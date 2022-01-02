В останній день року в Україні виявили 5 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5026 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 6073 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.
З підозрою на ковід шпиталізували 1554 особи.
Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірунсою хворобою, померло 190 людей.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 672 675 осіб.
Померло 96 089 людей.
01.01.2022