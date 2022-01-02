В останній день року в Україні виявили 5 тисяч випадків ковіду.

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Відень 29 грудня. Посол до ради державної і до сойму Фірнкранц умер вчера на удар. Берно 29 грудня. На вечірнім засїданю сойму п. Тучек і товариші зажадали висланя адреси до трону. Софія 29 грудня. "Свобода" доносить, що Болгарія має утворити чорноморску фльоту під управою россійских офіцирів. В процесї о убійство Стамбулова заявив презідент трибуналу, що украдено з стола судьї револьвер, котрим убито Стамбулова.