Як виглядатиме світ в 2022 – погляд 100 років тому

Яким буде світ через 100 років? Одна з американських газет задала це питання кільком особам, які працюють у різних сферах людської діяльності. І ось які відповіді вона отримала:

 

Пен Гріффіт, «король кінематографії», заявив: «Через сто років книжки та газети більше не друкуватимуться. Вони будуть з'являтися на кінематографічному екрані. Навчання відбуватиметься за допомогою екрану. Тоді будуть існувати школи-кінотеатри і кінотеатри-бібліотеки.

 

Вальтер Н. Поляков, інженер, дав таку відповідь: «Не буде ні нафти, ні вугілля. Буде винайдено спосіб використання радіоактивної енергії від сонячних променів. Авіація буде зреформована, бо літаки більше не будуть двигати апарати, які дають їм рушійну силу, а принципом руху буде притягнення. Завдяки досягненням, досягнутим техніками, робочий день, який сто років тому сягав шістнадцять годин на день, а нині виносить вісім годин, буде за сто років тривати лише дві години».

 

Генрі Л. Менкен, автор і критик, складає політичні гороскопи, при цьому каже: «Сполучені Штати стануть англійською колонією через сто років».

 

Вініфред Ґ. Генденберґ, секретар Товариства ветеранів великої війни, пише: «Якщо від нині до 2022 року світова війна не матиме продовження, то світ буде переживати еру загального братерства, яке не знатиме ані злиднів, ані збройних конфліктів, ані голоду, ані знищення».

 

В. Г. Андерсон, директор Антиалкогольної ліги, пророкує: «У 2022 році алкоголь цілком зникне з лиця землі. Тільки кілька рідкісних дегенератів будуть потаємно споживати те, що світ тоді вважатиме за отруту».

 

Міс Марґарет Сенґер, промоутер руху «контрольованого перетворення», пише: «Контроль людських поколінь буде частиною жіночої освіти. Результатом того буде більший інтелектуальний розвиток жінок і більше подружнє щастя, оскільки «медовий місяць» триватиме кілька років і до народження першої дитини подружжя матимуть час пізнатися і зорганізуватися».

 

Мері Ґарретт Гей, президентка Нью-Йоркського жіночого виборчого клубу, стверджує: «Жінка буде рівною чоловікові у всіх відношеннях. Вона виконуватиме завдання до яких вона найбільш кваліфікована, оскільки клопотання, якими вона тепер оточує свою сім'ю, будуть значно спрощені винаходами та співпрацею з чоловіком».

 

Майор Джон Ф. О. Райан, комісар «транзиту», екс-командувач 27-ї американської дивізії, заповідає: «Засоби пересування настільки полегшать взаємопроникнення народів, що буде використовуватися лише одна мова. Це буде найсильніша з усіх мова».

 

Jak będzie wyglądał świat w roku 2022?
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9.02.1923

 

 

 

01.01.2022

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