Зеленський призначив Сухачова директором ДБР.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова на посаду директора Державного бюро розслідувань.

Про це йдеиться в указі №691/2021, опублікованому на сайті керівника держави.

"Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п'ять років", – зазначено у документі.

Із вересня 2020 року Олексій Сухачов був виконувачем обов'язків директора ДБР. Напередодні конкурсна комісія визначила його переможцем відбору.

Частина експертів і громадських активістів назвали конкурс профанацією.

"Конкурс в ДБР: іспанський сором і фінал історії", – прокоментував громадський активіст Олександр Лємєнов.

Журналіст Данило Мокрик звернув увагу на те, що в метаданих файлу із презентацією "Як я покращу ДБР", наданого Сухачовим, авторкою значиться Катерина Лахно, яка працює в ДБР і спеціалізується на створенні презентацій.

Сам Сухачов пояснив – начебто створив презентацію на MacBook у програмі KeyNote, а через комп'ютер Катерини Лахно лише конвертував файл презентації, щоб його можна було відкрити у Windows.

"Сьогодні, вже на фінішній прямій, член Конкурсної комісії Андрій продовжив допитуватися в Сухачова про обставини створення цієї презентації. Зокрема, запитав, а який у нього досвід роботи в KeyNote, що він таку красу створив? Сухачов сказав, що взагалі не має досвіду, по суті. Просто йому сказали, що є така програма, показали, як вона працює – і він сів і зробив", – пише Данило Мокрик.

Журналіст зазначає, що це є щонайменше використанням службового становища для залагодження приватних справ.

Данило Мокрик обурювався: у фінал конкурсу на посаду керівника ДБР пройшли в.о. голови Олексій Сухачов та двоє керівників із його охорони.