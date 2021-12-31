РНБО запровадила санкції проти гнобителів української Церкви у Криму.

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції до фізичних і юридичних осіб, які причетні до переслідування Православної Церкви України у Криму та зведення Кримського мосту.

Про це йдеться у повідомленні РНБО.

Так, санкції застосували до 18 фізичних осіб, "які причетні до винесення неправосудних судових рішень про відчуження майна Кримської єпархії Православної Церкви України на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь".

"Санкції запроваджено щодо 6 фізичних осіб та 24 юридичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації залізничної частини транспортного переходу через Керченську протоку, організації пасажирського залізничного сполучення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь з територією Російської Федерації та нанесення шкоди національній культурній спадщини на території м. Севастополь", – ідеться у прес-релізі.

Окрім того, покарання охопить 52 осіб, які, "обіймаючи керівні посади в структурі окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, завдають істотної шкоди національним інтересам і безпеці Українського народу".