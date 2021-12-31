В Україні виявили 7 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7029 випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 8 609 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Лідером за кількістю добових випадків є Київ - 1179 захворювань.
За минулу добу шпиталізували 1578 осіб.
Учора зареєстрували 209 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 667 649 осіб.
Померло 95 899 людей.
31.12.2021