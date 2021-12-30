У Росії обвалився курс рубля.

Попит на долари та євро зріс у росіян на тлі погіршення ситуації на зовнішніх ринках та зниження нафтових котирувань.

В останній день торгів 2021 року на Московській біржі курс рубля впав щодо основних світових валют до мінімальних значень з кінця листопада. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на дані з торгівельних майданчиків.

Курс долара виріс на 1,44%, досягнувши таким чином рівня – 75,06 рубля, свідчать дані Московської біржі. Тож вартість американської валюти перевищила психологічну позначку 75 рублів вперше з 30 листопада

Водночас курс євро перевищив позначку у 85 рублів, також уперше з 30 листопада.

Як стверджують біржові аналітики, на курс російської валюти тисне кілька чинників. Одним із них стала інфляція, яку, незважаючи на всі зусилля російської влади, зупинити не вдається. Напередодні, 29 грудня, Федеральна служба державної статистики Росії оголосила, що за підсумками року зростання цін попередньо становитиме 8,39 відсотка.

Зростання нафтових котирувань, яке підтримувало рубль, зупинилося в районі 78,9 долара за барель еталонного сорту Brent.

Водночас швидке зростання поширення штаму коронавірусу «омікрон» змушує інвесторів нервувати і переводити кошти в захисні активи.