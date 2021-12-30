Три чільні сходинки авторитетного гіт-параду вперше в історії зайняли українські пісні.

 

Три верхні позиції підсумкового річного списку гітів Радіочарту FDR TOP 40 уперше за всю його 19-річну історію зайняли українськомовні пісні.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на сторінці FDR Media. 

 

Переможцем стала композиція "Рандеву" Артема Пивоварова, котра є найротованішим радіотреком 2021 року на українських радіостанціях. 

 

На другій сходинці опинилася дуетна пісня групи KAZKA і співака ALEKSEEV – "Поруч".

 

Третя – KAZKA з сольною роботою "М’ята".

 

Загальна статистики дуже втішна для українських виконавців. З чотирьох десятків найпопулярніших на радіо пісень за минулий рік 26 позицій належить саме нашим артистам. Із них 24 – українською мовою.

 

Географія чарту: три пісні від виконавців зі США, по дві – від представників Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Румунії і Росії, ще один трек – від турецького артиста.

 

FDR Media – музичний і програмний сервіси для радіо і телебачення, медіа-менеджмент для виконавців. Щороку компанія формує підсумковий річний ТОП-40 за результатами підрахунку плей-листів станцій з усієї країни впродовж 12 місяців.

 

THE OFFICIAL UA TOP 40 (РІЧНИЙ ЧАРТ 2021):

1. АРТЕМ ПИВОВАРОВ — РАНДЕВУ

2. KAZKA & ALEKSEEV — ПОРУЧ

3. KAZKA — М’ЯТА

4. INNA — FLASHBACKS

5. THE HARDKISS & MONATIK — КОБРА

6. АРТЕМ ПІВОВАРОВ — ДЕЖАВЮ

7. DOTAN — NUMB

8. MINELLI — RAMPAMPAM

9. ОКЕАН ЕЛЬЗИ — БЕЗТЕБЕМЕНЕНЕМА

10. JASON DERULO — TAKE YOU DANCING

11. MELOVIN — І КРОВ КИПИТЬ

12. NK — ПОЧУТТЯ

13. WELLBOY — ГУСИ

14. TIESTO — THE BUSINESS

15. ATB, TOPIC, A7S — YOUR LOVE

16. BILLIE EILISH — ILOMILO-REMIX

17. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — НАВОРОЖИ

18. KALUSH — ЗОРІ

19. СКАЙ — ЛЕГКОВАЖНА

20. АНТИТІЛА — КІНО

21. В. КОЗЛОВСЬКИЙ — МАЛА ТАНЦЮЙ

22. МЯТА feat ХАС — ТУМАНИ

23. DOROFEEVA — GORIT

24. JUNONA BOYS — RELAX

25. TWOCOLORS — LOVEFOOL

26. NK — КРАСНОЕ ВИНО

27. IMAGINE DRAGONS — FOLLOW YOU

28. АНТИТІЛА — МАСКАРАД

29. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — Я БИ ЧЕКАЛА

30. DABRO — ЮНОСТЬ

31. RAYE — NATALIE DON’T

32. BURAK YETER — BODY TALKS

33. GO_A — ШУМ

34. GROSU — МІРІАДА

35. VAHA — САМЕ ТИ

36. ROXOLANA — ОЧИМА

37. ТІНА КАРОЛЬ & KAZKA — ЗІРОЧКА

38. ALAN WALKER & IMANBEK — SWEET DREAMS

39. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — МРІЯЛА

40. МЯТА — ФАРБИ

30.12.2021

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