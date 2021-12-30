Три чільні сходинки авторитетного гіт-параду вперше в історії зайняли українські пісні.

Три верхні позиції підсумкового річного списку гітів Радіочарту FDR TOP 40 уперше за всю його 19-річну історію зайняли українськомовні пісні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці FDR Media.

Переможцем стала композиція "Рандеву" Артема Пивоварова, котра є найротованішим радіотреком 2021 року на українських радіостанціях.

На другій сходинці опинилася дуетна пісня групи KAZKA і співака ALEKSEEV – "Поруч".

Третя – KAZKA з сольною роботою "М’ята".

Загальна статистики дуже втішна для українських виконавців. З чотирьох десятків найпопулярніших на радіо пісень за минулий рік 26 позицій належить саме нашим артистам. Із них 24 – українською мовою.

Географія чарту: три пісні від виконавців зі США, по дві – від представників Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Румунії і Росії, ще один трек – від турецького артиста.

FDR Media – музичний і програмний сервіси для радіо і телебачення, медіа-менеджмент для виконавців. Щороку компанія формує підсумковий річний ТОП-40 за результатами підрахунку плей-листів станцій з усієї країни впродовж 12 місяців.