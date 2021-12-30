Три чільні сходинки авторитетного гіт-параду вперше в історії зайняли українські пісні.

Три верхні позиції підсумкового річного списку гітів Радіочарту FDR TOP 40 уперше за всю його 19-річну історію зайняли українськомовні пісні.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці FDR Media.
Переможцем стала композиція "Рандеву" Артема Пивоварова, котра є найротованішим радіотреком 2021 року на українських радіостанціях.
На другій сходинці опинилася дуетна пісня групи KAZKA і співака ALEKSEEV – "Поруч".
Третя – KAZKA з сольною роботою "М’ята".
Загальна статистики дуже втішна для українських виконавців. З чотирьох десятків найпопулярніших на радіо пісень за минулий рік 26 позицій належить саме нашим артистам. Із них 24 – українською мовою.
Географія чарту: три пісні від виконавців зі США, по дві – від представників Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Румунії і Росії, ще один трек – від турецького артиста.
FDR Media – музичний і програмний сервіси для радіо і телебачення, медіа-менеджмент для виконавців. Щороку компанія формує підсумковий річний ТОП-40 за результатами підрахунку плей-листів станцій з усієї країни впродовж 12 місяців.
30.12.2021
THE OFFICIAL UA TOP 40 (РІЧНИЙ ЧАРТ 2021):
1. АРТЕМ ПИВОВАРОВ — РАНДЕВУ
2. KAZKA & ALEKSEEV — ПОРУЧ
3. KAZKA — М’ЯТА
4. INNA — FLASHBACKS
5. THE HARDKISS & MONATIK — КОБРА
6. АРТЕМ ПІВОВАРОВ — ДЕЖАВЮ
7. DOTAN — NUMB
8. MINELLI — RAMPAMPAM
9. ОКЕАН ЕЛЬЗИ — БЕЗТЕБЕМЕНЕНЕМА
10. JASON DERULO — TAKE YOU DANCING
11. MELOVIN — І КРОВ КИПИТЬ
12. NK — ПОЧУТТЯ
13. WELLBOY — ГУСИ
14. TIESTO — THE BUSINESS
15. ATB, TOPIC, A7S — YOUR LOVE
16. BILLIE EILISH — ILOMILO-REMIX
17. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — НАВОРОЖИ
18. KALUSH — ЗОРІ
19. СКАЙ — ЛЕГКОВАЖНА
20. АНТИТІЛА — КІНО
21. В. КОЗЛОВСЬКИЙ — МАЛА ТАНЦЮЙ
22. МЯТА feat ХАС — ТУМАНИ
23. DOROFEEVA — GORIT
24. JUNONA BOYS — RELAX
25. TWOCOLORS — LOVEFOOL
26. NK — КРАСНОЕ ВИНО
27. IMAGINE DRAGONS — FOLLOW YOU
28. АНТИТІЛА — МАСКАРАД
29. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — Я БИ ЧЕКАЛА
30. DABRO — ЮНОСТЬ
31. RAYE — NATALIE DON’T
32. BURAK YETER — BODY TALKS
33. GO_A — ШУМ
34. GROSU — МІРІАДА
35. VAHA — САМЕ ТИ
36. ROXOLANA — ОЧИМА
37. ТІНА КАРОЛЬ & KAZKA — ЗІРОЧКА
38. ALAN WALKER & IMANBEK — SWEET DREAMS
39. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА — МРІЯЛА
40. МЯТА — ФАРБИ