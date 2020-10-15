Відбудеться живий концерт «Колискові для Олекси. ІІ» Соломії Чубай.

Наступної п’ятниці, 23 жовтня, у Палаці культури Гната Хоткевича у Львові відбудеться концерт із презентацією нового альбому «Колискові для Олекси. ІІ» за участі дорослих музикантів, нейротипових дітей та дітей з аутизмом, які його створювали. Для дітей готують велике музичне свято, яке відбуватиметься із дотриманням карантинних заходів безпеки, повідомила авторка соціально-культурного інклюзивного проєкту Соломія Чубай.

Фото www.facebook.com/Kolyskovi

Піснями альбому «Колискові для Олекси. ІІ» стали поезії українських письменників – класиків і сучасників: Лесі Українки, Грицька Чубая, Миколи Вінграновського, Платона Воронька, Андрія Содомори, Івана Малковича, Жака Жаб’є, Катерини Міхаліциної, Олесі Мамчич, Соломії Чубай.

На концерті вони звучатимуть у яскравому виконанні відомих музикантів спільно з дітьми з особливими потребами: глядачі, зокрема, почують Соломію Чубай, хорову капелу «Дударик», яким акомпонуватимуть гурт Rockoko, гітарист Сашко Главацький, барабанщик Ігор Гнидин, бас-гітарист Андрій Коник та рояліст Том Луголообі.

«Звучатиме легка настроєва музика, і ми будемо бавити, розважати дітей на концерті. Нам важливо бути у контакті», – розповіла Соломія Чубай.

Фото www.facebook.com/Kolyskovi

Самі музиканти наголошують на великому значенні події, адже йдеться про сучасний український культурний проєкт для дітей.

«Я послухав перший альбом "Колискові для Олекси" в авто, і вирішив увімкнути його дитині – вона одразу відреагувала, видно було, що їй дуже приємно. Це стимулювало мене долучитися до другого альбому. Такі проєкти якраз і мають заповнити нішу хорошої музики, яка здатна розвивати у дітей смак», – зазначив Ігор Гнидин.

«Альбоми, проєкти, які робить Соломія Чубай з командою – дуже важливі у будові нашого українського суспільства сьогодні. Коли діти змалку споживатимуть якісний культурний продукт, то будуть здоровими у всіх відношеннях», – додав диригент Євген Крук.

Фото www.facebook.com/Kolyskovi

Альбом «Колискові для Олекси. ІІ» видано зі збіркою поезії та нотами за підтримки Українського фонду культури та «Фокусу на культуру». Більшу частину платівок надішлють у музичні, інклюзивні та загальноосвітні школи, щоб їх могли розучувати та виконувати на дитячих заходах.

«Проєкт Соломії Чубай популяризує українську музику і поезію», – зазначила членкиня правління «Фокус на культуру» Наталія Дзюбенко.

Фахівці високо оцінюють інклюзивність проєкту. «Допомога в громаді, залучення людей і дітей з особливими потребами до спільного громадського життя є першим рівнем інклюзії. Сьогодні 8 мільйонів українців потребують інклюзії, і 6 мільйонів не отримують її. Тому цей проєкт є дійсно актуальним і потрібним», – зазначив Гайке Кьоніґштайн, координатор проєкту «Психічне здоров’я для України.

Вперше в Україні за допомогою музики порушують тему аутизму. Соломія Чубай зазначила, що завдяки проєкту «Колискові для Олекси» часто знайомиться та спілкується з батьками, у чиїх діток є аутизм, і вважає, що необхідно проводити просвітницьку, консультаційну, культурну роботу, скеровану саме на них, щоб допомогти прийняти своїх дітей, любити їх та допомагати соціалізуватися.

«Ми не говоримо, що "Колискові" – лише для дітей з аутизмом. Це для загальної інлюзії, щоби змінювалося ставлення у суспільстві, і самі батьки не замикалися зі своїми труднощами, не ізольовували дітей, а навпаки мали натхнення крок за кроком допомагати їм відкривати світ. Розкажу про мого Олексу: маленьким він був дратівливим та неспокійним, а з "Колисковими" розцвів – зараз ніхто не вірить, що у нього аутизм. Він ходить у загальну школу, по дорозі й у школі зустрічає багато дратівливого шуму, динаміки, запахів, які заважають йому, але Олекса таки йде в школу. Це результат моє роботи над собою і результат інклюзії», – зазначила Соломія.

За її словами, альбом «Колискові для Олекси. ІІ» – це про те, як ми хочемо бути любленими та прийнятими і як ми хочемо любити та приймати. Це пісенний код від мами і тата на щасливе майбутнє дитини.

Щоби створити безпечну дистанцію під час концерту, на нього запрошують 300 глядачів, хоча у концертному залі палацу Гната Хоткевича – понад 600 місць. Придбати квитки, кошти з яких підуть на благодійність, можна за посиланням.