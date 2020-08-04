Український реп протестує: 30 музикантів випустили треки в один день, щоб висміяти злостивців.

40 українських реперів презентували свої треки одночасно в один день, аби довести: український реп – живий. Зокрема 3 серпня відбулися прем'єри нових кліпів від ініціаторки акції реперки з Баришівки alyona alyona, гурту KALUSH, Freel, VovaZiLvova та багатьох інших.

"День, коли багато реперів об‘єднались і випускають реліз в один день. Сьогодні укр хіп-хап буде буде гриміти на всю країну! Реп – живе!" – написали хлопці з KALUSH'а в нотатці до кліпу "Вайб".

alyona alyona зібрала для треку "Стержень" понад півдесятка кумплів. З її слів, ідея акції виникла після недавньої публікації про смерть українського репу.

"40 днів тому вийшла чергова колонка про смерть української реп-музики. Ми всі то прочитали і вирішили вже нарешті поховати той реп та справити по ньому поминки саме сьогодні. Цього «поминального» понеділка багато українських реп-виконавців перехрестять свої творіння та випустять їх у світ", – прокоментувала alyona alyona.

Акція пройшла в соцмережах та на мультимедійних платформах під гештегом #RapInPeaceUA ("Репуй в мирі") – перефраз "Rest In Peace" ("Покійся з миром").

VovaZiLvova в пісні "Душевний вайб" збиткується з пересудів: "Каже, нема в країні репу, якийсь вареник з гімном – мені аргументовано з ним сперечатися не влом. Бо вчуся любити людей, навіть коли вони глупі, і весь їх гумор з несмішних відосів на ютубі. Вони бачили гімна, бо плавали тільки в дупі; їх надто довго тримали в таких акваріумах всіх – тепер всі рибки гупі".

Як пише видання Neformat, виступ українських реперів спровокувала червнева колонка Саші Варениці у виданні Bird in Flight, котрий закликав до перезавантаження українського репу. У статті йшлося про те, що на відміну від американських колег, які гостро реагують на події у країні та підтримують рух Black Lives Matter, українські репери мовчать, а сам жанр не має жодних перспектив.

Команда реперки alyona alyona написала у пресрелізі: "Український реп є, він живий і активно розвивається настільки, наскільки це можливо. Індустрія щороку пропонує творчість фрешменів із достойною підбіркою україномовних треків. Олди вже давно зарекомендували себе з позитивної сторони не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тому не варто недооцінювати ситуацію в реп-культурі, тут ніхто не стоїть на місці".

В акції взяли участь: alyona alyona, KALUSH, Freel, VovaZiLvova, OTOY, "Білий Бо", "Шершень", DYKTOR, "Дядя Вова", Zombo, DJ Shon, "Тулим", Cresco, "Денні Дельта", Olive Taud, "XXV кадр", BSD team, Minigun, "ДайТону", "ЛІРА", Vendy Shmara, "ЧАКІР", Shahid, Vikki Flowz, Lex Pun Intended, 4K4 Music, "П'яний Фрешман", "Вадим Булик", Анастасія Венгринович, PODZEM, Dilla Dank, #KYIVMISTAh, Ярмак.