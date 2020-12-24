Помер Олександр Євтушенко, літописець української рок-музики.

У Києві на 64 році життя помер музичний критик, дослідник та промоутер української рокової музики, продюсер Олександр Євтушенко.

Пан Євтушенко важко хворів. Увечері 23 грудня в кровоносній системі Олександра відірвався тромб і потрапив у легені. Реанімаційні заходи не допомогли.

Про це повідомила дружина Євтушенка Олена Яковлєва на інтернет-сторінці свого чоловіка у Facebook.

"Напередодні вранці він розповів, що йому приснився Василь Сліпак і снайпер, який його застрелив. Я сказала йому – ти вигадуєш, ти не міг бачити того снайпера. Тепер думаю, що напевно бачив.

Сашко дуже болісно відчував цю війну... Іноді здавалося, що становище, в якому опинилася Україна, цікавить і турбує його більше, ніж те, чим він все свідоме життя займався – музична журналістика. Такий він був – всім ідеям і захопленням віддавався до останнього", – написала Олена.

Друг і колега Євтушенка Сергій Лихолай написав: "Ніхто і ніколи стільки не робив для української музичної сцени. І вже не зробить", – поділився співавтор "Української рок-антології".

Творець рок-гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай оцінює: "Від нас пішла людина, завдяки якій не зникло взагалі таке поняття, як українська музика".

Фронтмен "Був'Є" Олександр Положинський ділиться: "Для багатьох українських музикантів кількох поколінь Олександр був дуже важливою – потужною підтримуючою та мотиваційною – особистістю".

Письменник Анатолій Дністровий нагадує, що Олександр Євтушенко – перший професійний музичний критик доби Незалежності, фаховий історик української популярної та молодіжної музики останніх 30 років.

"Саша ще в далекому 2000 році прогнозував, що заблокований на радіо й ТБ український контент стане повсюдним (бо вже на той рік становив понад 500 якісних дисків, яким не буде конкуренції). Це велика втрата для всієї музичної спільноти. Нас покинув архіваріус та енциклопедист рок-музичної Незалежної України", – зазначив Дністровий.

Олесь Доній згадав, як працював із Олександром Євтушенком над збіркою "100 альбомів з України".

"Один з перших в Україні журналістів, що в 90-х роках спеціалізувався на модерній музиці. Фактично Сашко був пропагандистом нових музичних тенденцій і нових колективів, музичним ідеологом. Великих статків не нажив, довго і важко хворів, потребував допомоги", – підсумував Доній.

Восени Олександр Євтушенко повідомив про те, що в нього діагностували небезпечну хворобу – енцефалопатію. Приятелі Євтушенка організували збір коштів для лікування. Олександр був розчулений. "Відгук дуже багатьох людей був для мене настільки приємною несподіванкою, що я навіть не можу це окреслити словами. Це був неначе Знак з Небес – справжня дружба ніколи не підводить", – написав Олександр.

Олександр Євтушенко – редактор першої української регулярної музичної газети "Аудіо-толока" (1992–1995 рр.), альманаху "Рок-око" (1992 р.), музичного журналу "Галас" (1996–1998 рр.). Підготував кілька випусків газети про незалежну музику "Нєформат" (2002 р.).

Ведучий музичної телепрограми "Тинди-Ринди" з 1994 року, автор та ведучий радіопередачі "Рок української вдачі" (25 радіо-ессе про визначні рок-групи України), ведучий програми "Музичний острів" на "Радіо Свобода".

Співавтор книги "Зірки Червоної рути", автор книги-каталогу "100 альбомів з України. Вибрана дискографія"; української рок-енциклопедії "Легенди химерного краю"; "Обличчя музики. Творчі портрети українських зірок"; монографії "КОМУ ВНИЗ: Музика високого духу".

Виконавчий продюсер CD-компіляцій: "Легенди химерного краю"; "Революція на граніті. Золоті рок-балади України"; "В майбутнє – без Чорнобиля. Золоті рок-балади України"; "Перлини сезону. Нова українська хвиля"; "Рок-екзистенція"; а також окремих альбомів: "Королівські зайці", "Небесна копалина", "Вій", "Вогні Великого міста", "Рутенія", "Кобза". У 2002 році разом з аудіокомпанією "Атлантік" заснував великий компактовий серіал "Українська колекція", яка нараховує бльзько тридцяти позицій: "Кому вниз", "Плач Єремії", "Мертвий півень", "Брати Гадюкіни", "Скрябін", "Віка Врадій", "Тарас Петриненко", "Піккардійська терція", "Неборок" та інші.

У різні роки Євтушенко виступав як пресаташе найзнаковіших українських фестивалів та імпрез: "Червона рута–89-91-93", "Перлини сезону–98-99", "Таврійські Ігри–94-96", "Альтернатива. Львів–95-96", "Мазепа-фест. Полтава".