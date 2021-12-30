Блінкен зателефонував до Зеленського перед переговорами Байдена і Путіна.

 

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомив, що Президент Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з державним секретарем Ентоні Блінкеном напередодні переговорів Джозефа Байдена з Володимиром Путіним. Никифоров не відкидає, що згодом відбудеться і прямий контакт між Зеленським і Байденом.

 

 

 

Про це речник Президента сказав у коментарі "Укрінформу".

 

“Минулого разу, перед розмовою Байдена та Путіна, держсекретар Блінкен подзвонив українському Президентові запевнити, що про Україну без України ані слова, ані рішення не буде. Після розмови Президент Байден подзвонив Президентові Зеленському, розповів про її зміст і запевнив у підтримці США територіальної цілісності й у суверенітету України. Зараз відбувається так само. Учора була розмова Президента Зеленського та державного секретаря Блінкена, у якій ішлося, зокрема, і про майбутню сьогоднішню розмову Байдена та Путіна, а далі логічним кроком буде телефонна розмова Байдена та Зеленського”, – сказав Никифоров.

 

Речник керівника Української держави не відкидає, що розмова відбудеться ближчим часом, як про то говорять джерела ЗМІ у Білому домі, однак зауважив, що наразі ані часу, ані формату, ані самого факту розмови президентів підтвердити не може.

 

Нагадаємо, президенти США й Росії у четвер, 30 грудня, обговорять телефоном низку тем, пов'язаних із так званими "гарантіями безпеки", ультимативно висловленими Росією.

 

30.12.2021

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