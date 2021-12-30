Глави МЗС трьох європейських країн та США обговорили ситуацію навколо України.

Чотири західні країни підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

 

 

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів обговорили ситуацію поблизу кордонів України та майбутні формати діалогу з Росією. Про це повідомило американське видання Business Standard з покликом на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса (Ned Price).

 

«Державний секретар Ентоні Блінкен (Antony Blinken) розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном (Jean-Yves Le Drian), міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) і міністеркою закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс (Elizabeth Truss). Вони обговорили важливість продовження координації дій для стримування будь-якої подальшої російської аґресії проти України... Сторони підтвердили консенсус серед союзників і партнерів щодо масштабних наслідків та поважних витрат для Росії за такі дії. Вони заявили про свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України», – заявив Нед Прайс, коментуючи телефонічні перемовини.

 

Окрім того, під час чотиристоронньої розмови порушували тему литовсько-китайського протистояння. «Вони наголосили на солідарності з Литвою в умовах наростаючого політичного тиску та економічного примусу з боку Китайської Народної Республіки і засудили цю практику», – зазначив Прайс.

 

Як ми вже повідомляли, президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін планують провести телефонну розмову в четвер, 30 грудня. Паралельно Вашінґтон та його європейські союзники готують спільну відповідь на нарощування російської військової сили на кордоні з Україною.

30.12.2021

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