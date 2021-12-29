Телефонна розмова Байдена з Путіним відбудеться 30 грудня.

Цього разу перемовини, на яких ситуація навколо України буде провідною темою, ініціювала російська сторона.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним у четвер, 30 грудня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова речниці Ради національної безпеки США Емілі Горн (Emily Horne).

У середу, 29 грудня, на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів пані Горн розповіла, що розмова відбудеться з ініціативи російської сторони. «Завтра президент Байден поговорить з президентом Путіним телефонічно на запит російської сторони. Президент Байден завжди вважав, що ніщо не здатне заступити прямого діалогу та контакту між лідерами. І особливо це так, коли йдеться про Росію та його контакт з президентом Путіним», – зазначила Емілі Горн.

За її словами, два президенти обговорять «цілу низку безпекових та стратегічних питань». «Росія означила ті питання, які її турбують, і ми готові їх обговорювати. Сполучені Штати, наші союзники та партнери означать ті питання, які нас турбують, і ми очікуємо, що Росія теж буде готова їх обговорювати. Цей діалог має йти, і ми очікуємо, що він йтиме на основі взаємності. Будуть теми, за якими ми можемо досягти значного поступу, а також і теми, за якими ми матимемо розбіжності. Такою є природа дипломатії», – наголосила Емілі Горн.

Пріоритетним питанням розмови стане тема України. Байден має намір чітко заявити Путіну в четвер, що для поступу на перемовинах з безпеки потрібна деескалація навколо України.

«Що стосується деескалації, то ми продовжуємо спостерігати значну присутність російських сил біля і навколо українського кордону. Ми продовжували чітко давати зрозуміти російській стороні, що для того, щоб досягти реального поступу на цих перемовинах, для того, щоб досягти стану, де у нас є безпека і стабільність у Європі, буде потрібна деескалація, а не ескалація. Очевидно, це буде частиною того, що президент Байден доведе до відома президента Путіна завтра», – пообіцяла Емілі Горн.