В Україні виявили 6 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5930 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 10 369 пацієнтів.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків ковіду за добу виявили в Києві - 1263 захворювання.
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1747 осіб.
За день зафіксували 278 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 660 620 осіб.
Померло 95 690 людей.
30.12.2021