ЄУ висловила бажання взяти участь у перемовинах США та РФ щодо безпеки.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можуть ухвалювати без урахування позиції Євроунії.

   

 

Європейська Унія хоче взяти участь у перемовинах між Сполученими Штатами та Росією щодо деескалації напруженості на російсько-українському кордоні та питаннях ґлобальної безпеки. «Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюється рішення», – заявив верховний представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

За словами Борреля, «якщо Москва в січні хоче розпочати обговорення архітектури безпеки в Європі та балакати про гарантії безпеки, то це не ті обставини, які стосуються лише Америки та Росії». «ЄУ має бути присутньою на цих перемовинах, такі перемовини лише тоді матимуть сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю ЄУ… Москва хотіла б мати таку ситуацію, коли дві сторони поділяють між собою сфери впливу без урахування думки Євроунії. Ми ніколи з цим не погодимося», – наголосив глава європейської дипломатії в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

 

Боррель також піддав критиці «цілком неприйнятні умови, насамперед, якщо враховувати Україну», що висуваються Москвою разом з її закликами до гарантій безпеки та нерозширення НАТО на Схід. «Право будь-якої держави самій вирішувати, входити чи не входити до будь-яких альянсів, не може ставати предметом дискусій», – зазначив він.

 

«Через нарощування російських військ (біля українського кордону, – Z) ЄУ підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – написав того ж дня Жозеп Боррель у своєму мікроблозі Twitter. Він зазначив, що прямий пріоритет ЄУ – «уникнути подальшої ескалації. Будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися у координації з ЄУ та за її участі».

 

Напередодні прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс гарантував європейцям «прозорість та солідарність» під час перемовин США та Росії, намічених на 10 січня у Женеві, проте не обіцяв залучити ЄУ до участі в них. «Зустріч проходитиме у двосторонньому форматі стратегічного діалогу про безпеку», – сказав Прайс.

 

Нагадаємо, що 17 грудня МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії. Серед іншого, він передбачає відмову НАТО від подальшого розширення на схід, а головне – прийняття до свого складу України. Так само Північноатлантичний альянс, згідно з російськими пропозиціями, мав би відмовитися від ведення військової діяльності (зокрема й військових навчань) на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. А також відмовитися від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких може бути вражена територія Росії. 26 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що за відмови США і НАТО від пропозицій Росії відповідь Москви «може бути різною» і залежатиме «від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти».

29.12.2021

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