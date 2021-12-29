В Україні виявили п'ять з половиною тисяч захворювань на ковід минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5454 нових захворювання на COVID-19. Водночас одужало 12 352 особи.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Найбільше нових захворювань зареєстрували в Києві – 1113.
Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1153 особи.
За день зафіксували 307 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 654 690 осіб.
Померло 95 412 людей.
29.12.2021