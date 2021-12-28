Вся Україна переходить до "жовтої" зони карантину.

 

Волинська та Запорізька області виходять із "червоної" зони епідемічної небезпеки і переходять до "жовтої".

 

 

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму засіданні у вівторок, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

 

"За результатами, Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", – поінформував Немчінов.

 

У МОЗ України нагадали, що це останні області, що перебували у "червоній" зоні. Отож із 30 грудня всі регіони України перебуватимуть у "жовтій" зоні.

 

У межах жовтого рівня епіднебезпеки заборонено:

 

- Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;

- Робота закладів освіти, в яких вакциновано менш як 100% персоналу;

- Проведення масових заходів; 

- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

- Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);

- Робота спортзалів, басейнів;

- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

- Міжобласні та міжнародні перевезення.

 

Обмеження не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів: 

 

- "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

- "зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години). 

- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

 

28.12.2021

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