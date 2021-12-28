Перемовини США і Росії щодо ескалації на кордоні України відбудуться 10 січня.

Засідання Ради Росія-НАТО з цього ж питання заплановано на 12 січня.

10 січня 2022 року американські та російські офіційні особи проведуть перемовини з питань безпеки, на яких пріоритетною буде тема зростанню напруженості навколо України, через концентрацію військ РФ на українському кордоні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Білого дому.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, на якому передовсім обговорюватимуться ці ж питання. А наступного дня – перемовини представників Росії та ОБСЄ.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив ці дати у вівторок, 28 грудня. Він зазначив, що американсько-російські перемовини пройдуть в Женеві, засідання Ради НАТО-Росія відбудеться в Брюсселі, а перемовини в рамках ОБСЄ 13 січня пройдуть у Відні. «Сподіваємося, що перемовини зі Сполученими Штатами в Женеві покладуть початок процесу, який дасть Москві нові гарантії безпеки з боку Заходу», – заявив Рябков.

Нагадаємо, що ще в жовтні почали надходити повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. США та інші країни Заходу пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі такого сценарію. Москва постійно спростовує інформацію про підготовку вторгнення в Україну і зі свого боку звинувачує НАТО в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля кордонів Росії.

Минулого тижня МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії. Серед іншого він передбачає відмову НАТО від подальшого розширення на Схід, а головне – прийняття до свого складу України. Так само Північноатлантичний альянс, згідно з російськими пропозиціями, мав би відмовитися від ведення військової діяльності (зокрема й військових навчань) на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. А також відмовитися від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких може бути вражена територія Росії.