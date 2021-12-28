За тиждень морозів українці спожили понад 5% запасу газу.

За вісім днів запаси газу у підземних сховищах України скоротилися на 5,4%, або на 770 млн куб. м.

Про це повідомляє аґенція УНІАН, покликаючись на дані державної компанії "Оператор ГТС України".

Станом на 26 грудня запаси природного газу становили 14,17 млрд кубометрів. Нагадаємо, що максимальна ємність сховищ – 31 млрд куб. м.

У компанії пояснили, що викачування газу прискорилося у зв'язку зі зниженням добової температури повітря. До похолодання щотижня зі сховищ відбирали понад 3% запасів. Якщо на початку грудня добове викачування було на рівні 60-70 млн куб, то зараз приблизно 80-90 млн куб.м.

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинилося 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було 19 млрд куб. м.