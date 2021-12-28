В Україні виявили 2248 випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2248 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільша кількість добових випадків захворювання припадає на Київ – за вчора там виявили 475 недужих.
З підозрою на ковід учора шпиталізували 944 особи.
За добу зафіксували 134 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Водночас, за день констатували 4789 одужань.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 649 236 осіб.
Померло 95 105 людей.
28.12.2021