В Україні виявили 2248 випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2248 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільша кількість добових випадків захворювання припадає на Київ – за вчора там виявили 475 недужих.

 

З підозрою на ковід учора шпиталізували 944 особи.

 

За добу зафіксували 134 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Водночас, за день констатували 4789 одужань.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 649 236 осіб.

 

Померло 95 105 людей.

 

28.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вуйцьо з крилами
Уляна Галич
Чому в декого виростають крила, а у когось – ні? І що робити отим, крилатим, у світі, який буває занадто жорстоким до всіх «не таких»? Та й чи існує оцей умовний поділ на окрилених і не, чи, може, усе залежить від обраної оптики і чітко сформульованого наміру – літати?
27.12.21 | | Штука
Газово-політична зброя Путіна
Максим МУЛЯР
"Північний потік", як дамоклів меч, завис над Європою. Його запуск щоразу відкладають із тих чи інших причин. Але раніше чи пізніше він таки запрацює, і тоді всі скептики зможуть переконатися, що цей проєкт – передовсім політична зброя Кремля.
27.12.21 | | У світі
Що передсмертні переживання розповідають про мозок?
Крістоф Кох
Науковці намагаються зрозуміти, що відбувається з мозком в екстремальних умовах і як це впливає на свідомість.
27.12.21 | | Наука
Нове атмосферне явище
“Атмосферні озера” переносять концентровану вологу до Східної Африки.
26.12.21 | | Наука
Український Калігула
Віталій Портников
Навіть у психлікарні абсолютна влада призводить до тих самих сумних наслідків, що і в президентській резиденції – навіть із врівноваженої людини вона робить монстра
26.12.21 | | Дискурси
Рибою пливи, Свідзінським
Василь МАХНО
Самотність, труд, мовчання – ознаки, які він уважав за найбільш притаманні природі творчості, наче три діаманти вкраплені в його поетичне небо
25.12.21 | | Дискурси
«Берестечко»: поразка як початок шляху
Олеся Ісаюк
«Берестечко» Ліни Костенко — це те, як мала б виглядати та частина белетристики, яка просто мусить зайнятися терапією травми...
25.12.21 | | Україна
В дощі
Нікодем Щиґловський
"Тоді у Вифлеємі також був дощ", — сказав він мені й змовницьки підморгнув. Різдвяна історія з доковідного Вільнюса
25.12.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.