На Франківщині працюватиме релокований Центр комплексної реабілітації.

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Донбас”, який розміщувався у Краматорську, незабаром функціонуватиме на Івано-Франківщині. Релокований центр може стати місцем подальшої реабілітації для тих, хто буде цього потребувати, зокрема поранених військових. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук.

“Радію, що один із кращих реабілітаційних центрів України, а саме Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Донбас", функціонуватиме на Івано-Франківщині. В обласній клінічній лікарні ми провели робочу зустріч разом із директоркою центру Світланою Фоміною, головним лікарем обласної клінічної лікарні Остапом Грищуком, медичним директором Андрієм Яворським та представником Урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю Миколою Макарем”, — повідомила очільниця області.

На даний час у медичному закладі можна отримати реабілітаційний курс під час гострого періоду певних хвороб терміном від 2 до 3 тижнів. Щодня близько 20-30 людей тут проходять реабілітацію.