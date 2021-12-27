В Україні виявили менше як 2 тисячі випадків ковіду вперше за три з половиною місяці.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1864 нові випадки коронавірусної хвороби. Вперше за три з половиною місяці статистика добових випадків опустилася менше двох тисяч.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1053 особи.
За день зареєстрували 133 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 646 988 осіб.
Померла 94 971 людина.
27.12.2021