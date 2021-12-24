У селі на Волині назвали вулицю на честь Коко Шанель.

У селі Струмівка у Волинській області одну із вулиць офіційно назвали на честь французької модельєрки Коко Шанель.

Про це розповів голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк у коментарі "Суспільному".

Рішення про присвоєння такої назви депутати сільради підтримали 23 грудня.

Зі слів сільського голови, дали назву новій вулиці в Струмівці члени виконкому ще навесні. Нині ж, голосуванням, підтвердили попереднє рішення.

"Це було побажання забудовника, який зводить в селі великий комплекс. Йому допомагали французи в будівництві і облагородженні території. З його слів, французи самі попросили його зробити щось, щоб земля була пов'язана з тією країною", – розповів Юрій Семенюк.

Підгайцівський сільський голова додав, що встановлення нових табличок із назвою "вул. Коко Шанель" належить до компетенції забудовника.