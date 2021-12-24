43% дорослих українців завершили курс вакцинації.

46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Загалом 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє у п'ятницю Міністерство охорони здоров'я.
За добу вакцинували 113 882 людей: 36 546 осіб отримали перше щеплення, а 76 543 людини завершили імунізацію другим заштриком; додаткову дозу отримали 793 людини.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 537 066 осіб. Повністю імунізовані та отримали дві дози 13 296 090 людей. Бустерний заштрик отримало 1389 громадян.
24.12.2021