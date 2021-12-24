Експрем'єр Франції увійшов до ради директорів російської компанії «СИБУР».

Ще раніше Франсуа Фійон за свою проросійську позицію був введений до ради директорів компанії «Зарубежнефть».

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон (François Fillon) увійшов до складу ради директорів приватного акціонерного товариства «СИБУР Холдинг». Про це повідомила французька газета Le Monde з покликом на повідомлення, оприлюднене на офіційному сайті компанії.

«СИБУР Холдинг» – це найбільш інтегрована нафтогазохімічна компанія Росії. Її контролюють наближені до російського президента Володимира Путіна олігархи – Леонід Міхельсон і Геннадій Тимченко.

Варто зауважити, що напередодні раду директорів «СИБУР Холдинг» полишив колишній зять Путіна Кирило Шамалов, який є акціонером та заступником голови компанії. Причому акціонером він став 2013 року, відразу після одруження з однією з доньок російського лідера. Тоді він придбав 3,8% акцій за якихось 100 доларів.

Нагадаємо, що Франсуа Фійон очолював уряд Франції з 2007 до 2012 року за президентства Ніколя Саркозі.

На президентських виборах у Франції 2017 року Фійон балотувався від правої партії «Республіканці». На початках перегонів його навіть вважали головним фаворитом виборів. Проте після скандалу з фіктивним працевлаштуванням своєї дружини Пенелопи Фійон та незаконним наймом парламентських помічників його рейтинг популярності стрімко пішов додолу. Проти самого експрем’єра було порушено кримінальне провадження, яке завершилося засудженням на п’ять років позбавлення волі умовно.

Під час виборчої кампанії Фійон досить комплементарно висловлювався про Росії, говорив про необхідність примирення з Москвою, зняття з неї санкцій. Причина його проросійської позиції з’ясувалася у липні цього року, коли розпорядженням уряду Росії Фійона було ведено до ради директорів компанії «Зарубежнефть».