Минулої доби в Україні виявили 6647 випадків коронавірусної хвороби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6647 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 14 874 особи.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Лідером за числом нових захворювань є Київ – 1234 випадки, далі – Донецька (593) і Полтавська (411) області.
Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1646 осіб.
За день зафіксували 248 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 637 038 осіб.
Померло 94 432 людини.
24.12.2021