Минулої доби в Україні виявили 6647 випадків коронавірусної хвороби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6647 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 14 874 особи.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Лідером за числом нових захворювань є Київ – 1234 випадки, далі – Донецька (593) і Полтавська (411) області.

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 1646 осіб.

 

За день зафіксували 248 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 637 038 осіб.

 

Померло 94 432 людини.

 

24.12.2021

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