Президент України Володимир Зеленський заборонив дипломатам, нижчим за посадою, ніж міністр закордонних справ, виступати із офіційними коментарями на тему зовнішньої політики.

Про це йдеться в указі №671 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави", опублікованому у середу на офіційній сторінці Президента.

Керівник держави постановив, що "з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України".

Зеленський поклав на Міністерство закордонних справ України обов'язки надавати офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечувати координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснювати загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надавати методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органам з відповідних питань, а також вносити Президентові та урядові пропозиції "щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері".

Державні органи повинні координувати свою діяльність у сфері зовнішніх зносин за допомогою МЗС.

Понад те, Зеленський заборонив посадовцям комунікувати з іноземцями без відома Банкової – чиновники мусять подавати звіти.

"Посадові особи та державні органи інформують Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації – невідкладно", – йдеться в указі.

Зеленський зазначив у документі, що указ підписано "з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави".