Зеленський заборонив посадовцям комунікувати з іноземцями без відома Банкової. 

 

Президент України Володимир Зеленський заборонив дипломатам, нижчим за посадою, ніж міністр закордонних справ, виступати із офіційними коментарями на тему зовнішньої політики.

 

 

Про це йдеться в указі №671 "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави", опублікованому у середу на офіційній сторінці Президента.

 

Керівник держави постановив, що "з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України".

 

Зеленський поклав на Міністерство закордонних справ України обов'язки надавати офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України, забезпечувати координацію діяльності державних органів у сфері зовнішніх зносин, здійснювати загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, надавати методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним органам з відповідних питань, а також вносити Президентові та урядові пропозиції "щодо вдосконалення діяльності державних органів у зазначеній сфері".

 

Державні органи повинні координувати свою діяльність у сфері зовнішніх зносин за допомогою МЗС. 

 

Понад те, Зеленський заборонив посадовцям комунікувати з іноземцями без відома Банкової – чиновники мусять подавати звіти.

 

"Посадові особи та державні органи інформують Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації – невідкладно", – йдеться в указі.

 

Зеленський зазначив у документі, що указ підписано "з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави". 

 

22.12.2021

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