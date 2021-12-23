У Казахстані скасовують смертну кару.

Відповідний законпроєкт ухвалив сенат, його ще має підписати президент.

Депутати сенату на пленарному засіданні палати у двох читаннях ухвалили проєкт закону «Про внесення змін та доповнення до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан щодо скасування смертної кари». Документ скеровано на підпис главі держави Касимові-Жомарту Токаєву. Про це повідомив казахський інформаційний портал NUR.KZ. Після змін до законодавства смертну кару всім засудженим замінять на довічне ув'язнення.

Заступник Генерального прокурора Казахстану Асет Чиндалієв зазначив, що запропонований проєкт закону передбачає повне вилучення смертної кари із національного законодавства. «Зокрема, з 11 статей у загальній частині Кримінального кодексу смертна кара виключається як вид покарання, у тому числі зі статей про систему покарань, призначень та заміну покарання. Крім того, скасовується спеціальна стаття про поняття смертної кари, умови та застосування вимоги при мораторій. Найсуворішим покаранням залишається довічне позбавлення волі», – пояснив він.

При цьому, за словами Чиндалієва, шляхом доповнень до Кримінального кодексу встановлюється заборона на умовно-дострокове звільнення осіб, яким смертну кару замінили на довічне позбавлення волі.

Досі покарання у вигляді смертної кари передбачалося у 17 статтях Кримінального кодексу Казахстану. Зокрема, такий вирок можна було отримати за тероризм та особливо тяжкі злочини, скоєні у воєнний час, а також за посягання на життя президента країни та життя першого глави держави Нурсултана Назарбаєва.

Проте з 2003 року у країні діяв мораторій на страту. Це означає, що суди засуджували до страти, але вона могла бути виконана лише у разі скасування мораторію. Останній такий вирок ухвалили у 2016 році Руслану Кулекбаєву, якого визнали винним у скоєнні теракту в Алмати. Внаслідок стрілянини в центрі міста тоді загинуло 10 людей.

Закон про заборону такого виду покарання президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав ще у січні. Таким чином країна ратифікувала міжнародний договір, який забороняє використання страти в країні у мирний час.