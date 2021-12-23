Минулої доби в Україні виявили 7 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7312 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужала 16 521 людина.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України у четвер.
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1691 особу.
За день зареєстрували 275 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 630 391 особа.
Померло 94 184 людини.
23.12.2021