В Україні втроє більше одужань від ковіду, аніж захворювань – другу добу поспіль.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6363 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 19 494 особи.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Учора з підозрою на ковід шпиталізували 2241 особу.
За добу зареєстрували 301 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня ( у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 623 079 осіб.
Померло 93 909 людей.
22.12.2021