В Україні втроє більше одужань від ковіду, аніж захворювань – другу добу поспіль.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6363 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 19 494 особи.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Учора з підозрою на ковід шпиталізували 2241 особу.

 

За добу зареєстрували 301 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня ( у разах)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 623 079 осіб.

 

Померло 93 909 людей.

 

22.12.2021

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