Число одужань від ковіду втроє перевищує кількість захворювань.

Минулої доби в Україні виявили 6029 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 18 850 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільша кількість випадків – чверть від усієї статистики – припадає на Київ (6029 захворювань).
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1061 пацієнта.
За день зафіксували 346 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 616 716 осіб.
Померло 93 608 людей.
21.12.2021