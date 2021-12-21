Число одужань від ковіду втроє перевищує кількість захворювань.

 

Минулої доби в Україні виявили 6029 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 18 850 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб) 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільша кількість випадків – чверть від усієї статистики – припадає на Київ (6029 захворювань). 

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1061 пацієнта.

 

За день зафіксували 346 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 616 716 осіб.

 

Померло 93 608 людей.

 

21.12.2021

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