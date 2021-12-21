Число одужань від ковіду втроє перевищує кількість захворювань.

Музей приречений

Віталій Портников

Хто зараз пам'ятає, де у Києві чи навіть у Москві були музеї Леніна? Рано чи пізно й центру Фіделя Кастро не буде, а про самого владолюбця кубинці згадуватимуть з жахом і огидою.