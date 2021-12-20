Лідери "Люблінського трикутника" закликали світ посилити санкції проти РФ.

Президенти України, Польщі та Литви закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії. А від Москви вимагають відведення військ від українських кордонів.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів, опублікованій на сайті Президента України.

"Закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через її триваючу агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій", – йдеться у документі.

Президенти висловили "особливу стурбованість" у зв’язку з триваючим погіршенням безпекової ситуації та стабільності в регіоні, а також зростаючими загрозами, включно з гібридними, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб.

Крім того, сторони висловили взаємну підтримку та солідарність у зв’язку з міграційною кризою, штучно створеною та організованою Мінськом на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордонах, та заявили про рішучість об’єднати зусилля для протидії цій кризі. Вони також відзначили, що ця гібридна атака є прямою загрозою безпеці всієї Європи.

Під час пресової конференції Президент України Володимир Зеленський заявив: щоб запобігти можливій ескалації з боку Росії та погіршенню безпекової ситуації у Європі, міжнародна спільнота має вживати потужних превентивних заходів.

"Що таке санкції "потім"? Я вважаю, що мають бути потужні превентивні речі, серйозні санкції, щоб не було навіть думки щодо ескалації в будь-якому регіоні. Тому що ми бачимо, що це вже пов'язано не лише з Україною, а й з будь-якою державою Європейського Союзу", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив: Україна, яка поки що не є членом НАТО та ЄС, зараз активно посилює дружні відносини зі своїми сусідами, зокрема задля зміцнення безпеки в регіоні. Володимир Зеленський нагадав, що наша держава миттєво допомогла Молдові під час енергетичної кризи та Литві під час міграційної кризи.

"Саме тому ми сьогодні зустрічаємося з нашими друзями з Литви та Польщі. Тому що вони розуміють, що й нам сьогодні потрібна їхня підтримка", – сказав керівник держави.

Президент Литви Гітанас Наусєда вважає, що санкції мають бути переконливими.

"Ми запроваджуємо санкції, щоб вони змінювали поведінку. Має бути розуміння: якщо щось станеться, то буде миттєва й дуже серйозна реакція", – зазначив він.

На думку очільника Литви, важливо, щоб дії країн ЄС підтримали такі держави, як США, Канада, Велика Британія.

Зі свого боку Президент Польщі Анджей Дуда зауважив: історичний досвід дає розуміння того, що не можна погоджуватися на жодні ультиматуми з боку певних країн, зокрема Росії.

Він переконаний, що одним із головних чинників того, що нова ескалація з боку РФ не стає реальністю, є те, що після агресії Росії проти України у 2014 році НАТО військово посилило свій східний фланг.

"Я вважаю, що найбільшою помилкою є погоджуватися на шантаж. Ми маємо зайняти сильну позицію. І саме так має поводитися НАТО, бути послідовним", – зазначив президент Польщі.