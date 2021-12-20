«Укртелеком» розпочав модернізацію мереж у Львові.

ПАТ «Укртелеком» розпочав масштабну модернізацію мереж у Львові, яка передбачає прокладання сотень кілометрів оптики й збільшення швидкості інтернету до 1 Гбіт/с, повідомила пресслужба компанії.

«Розпочалася масштабна модернізація мереж у Львові, перший етап якої передбачає прокладання понад 70 кілометрів оптичного магістрального кабелю, а розподільчий сегмент – понад 200 км. Якщо, завдяки точковим проєктам, коли оптика прокладається спеціально до окремо взятого будинку, на швидкий інтернет переключили сотні львів’ян; то у великій модернізацій телекоммережі рахунок йде вже на тисячі», – зазначено у повідомленні.

Наразі активно тривають роботи з підключення клієнтів до оптичного інтернету на вул. Сахарова, Котляревського, Чупринки, Єфремова та суміжних, паралельно продовжується будівництво по вул. Бандери, Коновальця, Антоновича, Героїв УПА. Більшість абонентів у Львові обирають швидкість 200 Мбіт/с, що разів в десять, а часом і більше, швидше, ніж було на мідній мережі, хоча за бажанням клієнта можна обрати і 1 Гбіт/с, повідомили в «Укртелекомі».

Модернізацією охоплюють центральну частину Львова, де багато офіційно визнаних архітектурних пам’яток, невеликих 6-8 квартирних будинків, і для кожного фактично потрібен індивідуальний проєкт.

«Насправді там майже кожен будинок з нюансами, з погодженнями від ОСББ, місцевих мешканців тощо. Легше назвати, де це не було складно. Хіба що початок вулиці Сахарова з типовими будинками був простим. Навіть земляні роботи, щоб зайти у будинок, проводили так, щоб не зачіпати фасад. Десь у дворі працювали, якщо будинок колодязного типу і йде кабель окремо на кожен під’їзд. Частіше саме будівництво займало менше часу, ніж планування, як у той будинок потрапити», – розповів куратор напрямку користувачів – фізичних осіб Львівської філії АТ «Укртелеком». Олексій Твердохліб.

Продовжаться ці роботи у Львові і у 2022 році.

Окрім того, завершується масова модернізація мережі у м. Буськ. У цьому місті 70% абонентів Укртелекому вже встигли спробувати послуги за новою технологією. Надійність та якість роботи забезпечено не лише новою мережею, а й присутністю в місті однієї з кращих в області дільниць мережі доступу. У попередні роки на оптику переключили підприємства та школи, лікарні у місті.

Фото itc.ua, ukrtelecom.ua