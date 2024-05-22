У Великій Британії розпущено парламент.

Дострокові загальні вибори в країні призначено на четверте липня.

 

 

Король Великої Британії Чарльз ІІІ розпустив парламент за поданням прем’єр-міністра Ріші Сунака відповідно до офіційної процедури. Позачергові загальні вибори в країні призначено на четверте липня. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«Зараз час для Великої Британії обирати своє майбутнє – вирішити, хочемо ми спиратися на досягнутий поступ чи ризикнути й опинитися знову на початку, без плану, без ясності. Раніше сьогодні я побалакав з Його Величністю і попросив розпустити парламент. Король задовольнив це прохання, і ми матимемо загальні вибори четвертого липня», – сказав Сунак біля входу в резиденцію на Давнінг-стріт, стоячи під зливою.

 

У своєму короткому виступі прем'єр заявив, що пишається тим, чого домігся його уряд, згадавши пандемію коронавірусу та війну в Україні. «Я сподіваюся, що моя робота з того часу, як я став прем'єр-міністром, покаже, що у нас є план і ми готові вжити сміливих дій, необхідних для процвітання нашої країни. Я дотримуюсь цього плану і завжди був чесний з вами, навіть коли це було важко, тому що я керуюсь тим, що правильно для нашої країни, а не тим, що легко», – додав Ріші Сунак. При цьому він підкреслив, що не може сказати те саме про Лейбористську партію. Пан Сунак вважає, що «у лейбористів немає плану» і «майбутнє з ними може бути невизначеним».

 

Прем’єр зазначив, що вибори у Великій Британії відбудуться у той час, коли «світ став більш небезпечним, ніж він був з часів закінчення холодної війни». Загрозу глобальній безпеці та стабільності, за його словами, становить аґресія Росії в Україні та посилення «ісламістського екстремізму» на Близькому Сході.

 

Опитані телеканалом Sky News експерти вважають, що дочасно провести вибори Ріші Сунак вирішив через покращення економічної ситуації у країні. За підсумками квітня 2024 року інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% з 3,2% у березні. Господарка у першому кварталі 2024 року зросла на 0,6% порівняно з попередніми трьома місяцями. Усі ці результати, наголошують експерти, відповідають показникам, яких пан Сунак обіцяв досягти цього року.

 

Однак консерватори поважно відстають від лейбористів у опитуваннях громадської думки (понад 20%). І незважаючи на зниження інфляції з історичного максимуму, якого вона досягла до кінця 2022 року, експерти вважають, що партії Сунака не вдається скоротити розрив.

 

Раніше у травні Консервативна партія втратила майже половину (474) місць у локальних радах на виборах в Англії. Досі консерватори мали близько 1000 місць в англійських радах.

22.05.2024

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