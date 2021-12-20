В Україні виявили мінімальну за три місяці кількість захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2536 захворювань на COVID-19. Це найменша кількість добових виипадків захворювання за три місяці. Попередній мінімум був 20 вересня - 2265 випадків.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1241 особу. 

 

За добу зафіксували 157 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.


Одужало 6690 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 610 687 осіб.

 

Померло 93 262 людей.


Динаміка тестувань на ковід із позитивним результатом (середнє за сім діб)

 

20.12.2021

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