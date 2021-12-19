В епіцентрі «омікрону» в ПАР далі продовжує зменшуватися поточна ковідна смертність.

 

Міністр охорони здоров'я Південно-африканської республіки повідомив, що в країні, незважаючи на нове швидке зростання захворюваності на ковід через новий штам омікрон, різко впала кількість шпиталізацій хворих.

 

 

За підсумками другого тижня нової хвилі шпиталізація знадобилася лише 1,7% людей, які захворіли на коронавірус. Під час попередньої хвилі, коли домінуючим штамом був дельта, за підсумками двох тижнів шпиталізували 19% хворих. Це при тому, що поширення омікрону проти дельтою йде дуже швидкими темпами. Під час другого тижня поточної хвилі в ПАР щодня виявляли понад 20 тисяч інфікованих осіб, тоді як за дельта на тому ж етапі цей показник становив 4,4 тисячі. При цьому на тлі різкого зростання захворюваності, зазначив міністр, спостерігається «дуже незначне» збільшення кількості смертей.

 

Нові дані стосовно розповсюдження штаму "омікрон" в Ізраїлі, де число нових випадків його виявлення за добу збільшилось у півтора раза – до 627, показали, що ⅔ з них є безсимптомними.

 

Припущення, , що викликаний "омікроном" ковід протікає в легшій формі, підтверджують і нові статистичні дані Національного інституту інфекційних захворювань (NICD) Південної Африки з епіцентру поширення нового штаму — провінції Ґаутенґ.

 

 

З початком розповсюдження цього варіанта (а власне "омікрон" викликав нову хвилю ковіду в цій провінції після того, як спричинена "дельтою" хвиля вже зовсім спала) середньотижнева поточна ковідна смертність (відсоток летальних захворювань, розрахований як відношення ковідних смертей за певний тиждень до тижневої кількості випадків ковідних захворювань із двотижневим лагом) у провінції почала зменшуватися і станом на нині зменшилася в 16 разів від рівня початку листопада, коли в провінції домінував коронавірусний варіант "дельта".

 

Поточна ковідна шпиталізація (синя і блакитна лінії) і смертність (бордова і червона лінії), світліша барва відповідає періоду поширення штаму "омікрону"

 

Майже в вісім разів у провінції Ґаутенґ зменшився і відсоток важких форм ковіду, що потребують шпиталізації.

 

Нові за тиждень ковідні захворювання (синя лінія), шпиталізації (бордова лінія) та смерті (чорна лінія) 

 

Продовжує зменшуватись і заразність нового штаму, на що вказує динаміка нових випадків захворювання: якщо ще позаминулого тижня в провінції Ґаутенґ середньотижнева кількість нових випадків за сім днів збільшувалася в 5 разів, то цього тижні кількість нових випадків на 8% менша від рівня минулого.

 

 

 

19.12.2021

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