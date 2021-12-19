Кавалери ордену «За інтелектуальну відвагу»: Ю.Щербак, А.Піонтковський, П.Рихло, Т.Компаніченко.

Орден «За інтелектуальну відвагу» — срібний орден, який щороку вручає Капітула незалежного культурологічного часопису «Ї». Зазвичай урочистий ритуал вручення з лаудаціями номінантам відбувається на щорічній церемонії «Межа року», після титульної промови головного і неодмінного редактора незалежного культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.
Традиція була цілком дотримана і нині, але, з огляду на карантинні обмеження, знову у доволі вузькому колі. Урочистість провадили Олесь Пограничний та Антін Борковський при незмінному майстрові церемоній Юліанові Крету.
Отже, орденами «За інтелектуальну відвагу» було відзначено:
– «за відвагу зазирнути в грізне глобальне майбутнє і за гідну особисту та громадянську поставу» – Юрія Щербака, письменника, публіциста, сценариста, дипломата, політика, доктора медичних наук, професора (блискучу лаудацію прочитав Ігор Держко);
– «за відвагу йти супроти імперії зла і за невтомну працю понад бар‘єрами» – Андрея Піонтковського, політолога, публіциста, математика, члена «Американської математичної спілки», члена Міжнародного ПЕН-клубу, дисидента, а нині ще й вимушеного політичного емігранта (глибоку лаудацію прочитав Антон Борковський);
– «за повернення імен та смислів, за відвагу долання прірви» – Петра Рихла, перекладача і літературознавця, професора (коліжанську лаудацію прочитав Андрій Павлишин);
– «за відновлення сенсів, звуків та образів» – Тараса Компаніченка, українського композитора, кобзаря, лірника, бандуриста, лідера гурту «Хорея Козацька» (досконалу лаудацію прочитав Олег Яськів).
Таким чином, кавалерами ордену «За інтелектуальну відвагу» за 22 років його існування є 51 особа. Це, окрім цьогорічних лауреатів:
Орест Друль – редактор (2020);
Роман Кісь – філософ (2020);
Олександр Ройтбурд — художник (2019);
Станіслав Росєк — видавець (2019);
Тамара Гундорова — літературознавиця і культурологиня (2019);
Йосиф Зісельс — громадський діяч, дисидент (2018);
кир Філарет (Денисенко) — патріарх Української Православної Церкви (2018);
Оксана Линів – диригентка (2017);
Павел Смоленський — журналіст (2017);
Євген Бистрицький — філософ (2017);
Тарас Прохасько — письменник та натурфілософ (2016);
Іза Хруслінська — авторка і громадська діячка (2016);
Влад Троїцький — режисер (2015);
Тібор Сільваші — художник (2015);
Богуміла Бердиховська — громадська діячка, політолог (2014);
Сергій Дацюк — філософ, громадський діяч, блогер (2014);
Руслана Лижичко — громадська діячка, співачка, волонтер (2013);
Кармелла Цепколенко — композиторка (2012);
Костянтин Сігов — науковець і громадський діяч (2012);
Микола Княжицький — український журналіст (2012);
Богдан Гаврилишин — економіст і громадський діяч (2011);
Богдан Сорока — художник-графік, громадський діяч (2011);
Ярослав Грицак — доктор історичних наук, професор (2010);
Александра (Оля) Гнатюк — перекладачка, громадська діячка (2010);
Мойсей Фiшбейн — поет i перекладач (2010);
Оксана Пахльовська — письменниця, культурологиня (2009);
Андрій Содомора — поет, письменник, перекладач (2009);
Ігор Шевченко — історик-візантолог (2009);
Анатолій Гриценко — голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (2008);
архієпископ Ігор Ісіченко — науковець, письменник (2008);
Мустафа Джемілєв — голова Меджлісу кримськотатарського народу (2007);
Леонід Фінберг — редактор, громадський діяч (2007);
Євген Захаров — правозахисник (2006);
Роман Петрук — митець (2006);
Богдан Осадчук — публіцист, науковець (2006);
Анджей Нікодемовіч — композитор (2005);
о. Борис Гудзяк — ректор УКУ (2005);
Павло Чучка — ректор (2005);
Григорій Грабович — літературознавець (2004);
Мирослав Маринович — правозахисник (2004);
Валентин Сильвестров — композитор (2004);
В’ячеслав Брюховецький — президент Києво-Могилянської академії (2003);
Роман Віктюк — режисер (2003);
Емма Андієвська — мисткиня та поетка (2002);
Мирослав Попович — філософ (2002);
Наталя Яковенко — історик (2001);
Борис Тарасюк — міністр (2001).
19.12.2021